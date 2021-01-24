شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": البدء فى تطوير ورفع كفاءة شبكات 145 قرية بتكلفة 175 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن كل الجهات بدأت في تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى لتطوير قرى الريف المصرى، موضحا أنه تم البدء في 145 قرية في حوالى 11 محافظة، وتم تخصيص 175 مليون جنيه وصرف 95 مليون جنيه، ويتم رصد تطوير الشبكات، لرفع كفاءتها على أعلى معايير للجودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى شادى شاش، أن تطوير الخدمات المرتبطة بالكهرباء في القرى، بدءا من القرى الأكثر احتياجا وحتى تغطية باقى القرى.

وأكد أن مصر تميزت في الطاقة الجديدة والمتجددة، والعالم يشيد بالمجهودات والخطط الموضوعة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 5800 ميجا وات مخصصة للطاقة المتجددة، ومخطط لتزيد لتصل لإجمالى 20 % من مصادر الطاقة بنهاية هذا العام، والذى كان مخطط حتى 2022، كما أنه مخطط ضمن استراتيجية 2035 لتصل إلى 42 %.