شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى يعلن تنازله عن ديون المزارعين المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنه سيتم حذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مبادرة البنك الزراعى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

ونوه أنه تتم إعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.

وتابع: "أسقط البنك 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بشرط سداد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل، وفقًا لدراسة كل حالة على حدة".

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.

وأشار إلى أن مبادرة البنك الزراعى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

ومن جانب اخر، كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن إجمالى عدد العملاء المستحقين لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من البنك الزراعى المصرى بلغ 550242 مستفيد بقيمة إجماليه تقدر بنحو 275 مليون جنيه وذلك بعد أن تم إضافة 307731 مستفيد جديد يصرفون المنحة للمرة الأولى، عقب إضافتهم كمستحقين جدد من قبل لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأشار علاء فاروق، إلى أن المستحقين الجدد سيبدأون صرف المنحة نقدًا وببطاقة الرقم القومى بداية من الأحد المقبل 13 ديسمبر 2020 ولمدة 10 أيام، من خلال كافة فروع البنك الزراعى المصرى المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة، مؤكدًا أن البنك الزراعى المصرى سيصدر لهم كارت " ميزة " البنك الزراعى المصرى حتى يتمكنوا من صرف المنحة من خلاله فى الدفعات القادمة أسوة بالمستفيدين القدامى الذين صرفوا المنحة خلال المرحلة الأولى.

وأكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى بدأ منذ الأحد الماضى 6 ديسمبر 2020 صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لنحو 241148 مستفيدا قديم بإجمالى نحو 125 مليون جنيه و475 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن 174345 مستفيد قاموا بالفعل بصرف المنحة خلال الأيام الخمسة الماضية عبر كروت ميزة البنك الزراعى المصرى بنسبة 72.2%، وذلك من خلال كافة ماكينات الـصراف الآلى، بالإضافة إلى ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بفروع البنك الزراعى المصرى والتى يزيد عددها عن 1200 فرعًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار فاروق، إلى أن البنك الزراعى المصرى هو البنك الوحيد فى القطاع المصرفى الذى يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصرى، ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزى المصرى فى إمكانيات البنك الزراعى المصرى وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة، ودون تحمل عناء التكدس والزحام، بما ينعكس على إنجاح المنظومة بما يكفل تحقيق رضا المواطنين بتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية.