شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص وتحطم سيارة فى انفجار خط غاز بالمنصورة أثناء تجربة ضخ هواء بالمواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخص وتحطم زجاج سيارة فى انفجار بخط الغاز بشارع الجيش بجوار مسجد النصر بمدينة المنصورة.

وشهد شارع الجيش انفجارا قويا أدى إلى تطاير رد فى طبقة الأسفلت بالشارع، وعلى الفور وجه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قوات الحماية المدنية إلى مكان الانفجار.

وتبين من المعاينة الأولى أن انفجارا حدث فى خط غاز نتيجة ضخ شركة الغاز الهواء بالمواسير للتجربة، ما أدى إلى انفجار بالخط، تسبب فى إصابة شخص تصادف مروره أثناء الانفجار وتحطم زجاج سيارة.

وعلى الفور وجه مدير الأمن لإدارة للمرور لتسير حركة السيارات بالمنطقة، ومنع تكدس السيارات، وتم استدعاء شركة الغاز وعمل كردون أمني حول المنطقة، والبدء فى عملية إصلاح الخط.