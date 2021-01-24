شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تؤكد توقيع اتفاقية لتصنيع لقاحات كورونا والتصدير لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تأكيد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر من خلال شركة فاكسيرا.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل

وجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد لمركز معلومات مجلس الوزراء آفاق مستقبلية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية" أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

الرئيس يوجه بتطوير البنية الأساسية الكهربائية فى قرى الريف المصرى وتوابعها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير البنية الأساسية الكهربائية فى قرى الريف المصرى وتوابعها على أعلى مستوى، نظرًا لأهمية مكون الطاقة الكهربائية فى عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.





إصابة شخص وتحطم سيارة فى انفجار خط غاز بالمنصورة أثناء تجربة ضخ هواء بالمواسير

أصيب شخص وتحطم زجاج سيارة فى انفجار بخط الغاز بشارع الجيش بجوار مسجد النصر بمدينة المنصورة.





الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا محليا خلال أسابيع والتصدير لأفريقيا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع أحد الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر من خلال شركة فاكسيرا.





أول طبيب يحصل على التطعيم ضد كورونا: "اللقاح فعال وهيحمينا كلنا"

قال الدكتور عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل على لقاح كورونا الصينى مع تدشين حملة التطعيمات القومية ضد كورونا بين الطواقم الطبية بمستشفيات العزل، إن القاح آمن وفعال وأدعو الجميع للحصول عليه.

رسميا.. الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد

قدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لمدة 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي.





الجونة يفوز على دجلة بهدفين فى الجولة التاسعة بالدورى.. فيديو

فازفريق الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.