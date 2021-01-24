شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لـ 3 أشقاء استعرضوا القوة وقتلوا مواطنا بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة 3 أشقاء متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن، وترويع آخرين باستخدام بنادق آلية بالمعادي، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدى عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "محارب .س" و "ايمن .س "و"محمد .س" استعرضوا القوة والعنف قبل 5 مواطنين بقصد ترويعهم وسلب نقودهم، لفرض سطوتهم عليهم فألقوا الرعب في نفوسهم وعرضوا أمنهم وسلامتهم للخطر والحقوا الضرر بممتلكاتهم، بأن فرضوا عليهم إتاوة شهرية يتقاضونها منهم بالقوة، عن طريق تهديدهم بإلحاق الأذى بهم حال إحرازهم أسلحة نارية وبيضاء، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمتي القتل والشروع فيه، ووقع بناء عليها جنحة إتلاف ممتلكات الآخرين ، حيث أنه بذات المكان والزمان قتلوا المجنى عليهما "محمود.ع" و"أسامة.م" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بندقية آلية وفردين خرطوش ومطواة.

وأضاف أمر الإحالة بأنهم توجهوا إلى محل إقامتهما وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهمون صوبا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية وقام أحد المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب المجني عليهما والحيلولة دون تدخل أحد لإنقاذهما وذلك حال تواجدهم للشد من أزرهم.