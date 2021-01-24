شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد السعودية يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بأصول 1,8 تريليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان ، ولى العهد السعودى، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات ضاعف أوصوله إلى 1,8 تريليون ريال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي، متابعا: أطلقنا العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية.