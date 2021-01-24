شكرا لقرائتكم خبر عن أول طبيب يحصل على التطعيم ضد كورونا: "اللقاح فعال وهيحمينا كلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل على لقاح كورونا الصينى مع تدشين حملة التطعيمات القومية ضد كورونا بين الطواقم الطبية بمستشفيات العزل، إن القاح آمن وفعال وأدعو الجميع للحصول عليه.

وأضاف: تم إخطارى منذ 10 أيام وإرسال رسالة نصية على الموبايل بموعد والمكان المقرر به صرف اللقاح، قائلاً:"اللقاح هيحمينا كلنا".

وأعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.