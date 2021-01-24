شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وسلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء مباراة مصر وسلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال ، المقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

وحضراللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومجموعة من الشخصيات العامة.