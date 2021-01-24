شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"الخليج 365"، إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بصدد عقد اجتماع طارئ في شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر المحور الرئيسى للاجتماع هو القضية الفلسطينية. خاصة في ظل المساعى العربية الرامية للوصول لحل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويمهد لإحلال السلام في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماع في دورته العادية، للإعداد للقمة العربية المرتقبة في شهر مارس المقبل.

ولم تعقد القمة العربية في دورتها العادية السابقة لعام 2020 والتي كانت ستعقد في الجزائر، إلا أن تفشى فيروس كورونا حال دون إنعقاد القمة.

وقالت مصادر دبلوماسية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية في دورتها الجديدة لهذا العام ستعقد فى موعدها لكن دون أن يحدد الدولة التي تستضيف القمة.

وأوضحت المصادر أن إنعقاد القمة العربية على مستوى القادة والرؤساء في دورتها لهذا العام أمر مهم جدا، خاصة أنها ستكون أول قمة عربية بعد تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم. كما أنها أول قمة بعد التوصل لتفاهمات وخطوات جادة حول المصالحة الخليجية الشاملة.