شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبى لـ"الخليج 365": تحرير 32 مواطن مصري تم اختطافهم في مدينة طبرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية أمن طبرق الليبية، اليوم الأحد، من تحرير 32 مواطنا مصريا تم احتجازهم على يد عصابة إجرامية تقوم باختطاف وابتزاز الأجانب.

وقال مصدر أمنى في مديرية أمن طبرق لـ"الخليج 365" إن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المجرمين المتورطين في عمليات اختطاف وابتزاز مواطنين مصريين، موضحا أن النيابة تتولى التحقيق معهم منذ ساعات لملاحقة كافة المتورطين في حوادث اختطاف الأجانب وخاصة المصريين.

وأكد المصدر الليبى صدور تعليمات من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بضرورة ملاحقة كافة العصابات الإجرامية في شرق البلاد والعمل على تحرير كافة المختطفين والمحتجزين وإرساء الأمن والاستقرار بشكل كامل شرق البلاد.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمنى ليبى رفيع المستوى لـ"الخليج 365"، تمكن مديرية أمن امساعد من تحرير 13 مواطن مصري تم اختطافهم بواسطة عصابة إجرامية منذ أيام بينهم 10 مواطنين مصريين من محافظة بني سويف، موضحا أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على العصابة التي مارست عمليات خطف وابتزاز عدة خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر الليبى إلى تمكن مديرية أمن امساعد بالتعاون مع مديرية أمن طبرق في تحرير المختطفين المصريين، مؤكدا أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وجه بضرورة تحرير المختطفين وملاحقة العصابات الأجرامية، مؤكدا أن القوات الأمنية قامت بتنفيذ حملة أمنية موسعة بعد تكرار حوادث اختطاف أجانب خلال الاشهر الاخيرة، موضحا أن المواطنين المصريين بصحة جيدة.

كان أهالى مجموعة من شباب منطقة الفابريقة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف قد أكدوا تعرض 10 منهم للاختطاف داخل الحدود الليبية.

وقال عبدالحكيم عبدالعزيز والد زوجة محمود على سعيد، إن زوج ابنته سافر إلى ليبيا من خلال سيارة ميكروباص يمتلكها أحد الأشخاص من مركز ببا، مشيرا إلى أنهم تلقوا خبر اختطاف العشر شباب الذين كانوا متواجدين داخل الميكروباص.

وأضاف عبدالحكيم عبدالعزيز، أن الخاطفين طلبوا مبلغ مائة ألف جنيه عن كل شاب من الشباب للإفراج عنهم.

وتابع عم عبدالحكيم، أن زوج ابنته المختطف تزوج منذ حوالى الشهر ابنته ثم سافر بعد الزواج بعشرين يوما.

فيما قال أشرف عطا أحد أهالى منطقة الفابريقة التابعة لمدينة ببا، أن ابن عمه محمد عزت تعرض لعملية اختطاف فى ليبيا بعدما سافر مع مجموعة من الشباب عبر أحد الميكروباصات التى يقودها أحد أهالى قرية تابعة لمركز ببا.

فيما أكد أهالى المختطفين، أن سائق الميكروباص أخبرهم أن الشباب تعرضوا لعملية اختطاف داخل دولة ليبيا، وأن الخاطفين تواصلوا معه وطالبو بإبلاغ أهاليهم بدفع 100 ألف جنيه عن كل شاب من الشباب .

وقال حاتم المكى أحد أهالى مدينة ببا فوجئنا بخبر اختطاف مجموعة من الشباب من قري ومركز مدينة ببا داخل الأراضى الليبية ومطالبتهم بفدية تبلغ 100 ألف جنيه عن كل مختطف من هؤلاء الشباب، وهو مبلغ لو توافر لهؤلاء الشباب أو لذويهم ما خطر ببال أحدهم أن يفكر في المجهول وأن يسافر بحثا عن لقمة العيش.

وطالب حاتم المكى من نواب الدائرة سرعة التحرك وإجراء الاتصالات على أعلى مستوى وبقدر ما تستطيعون حتى نحفظ أرواح أولئك الأبرياء وتعيد لذويهم السرور والطمأنينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تفيد تعرض مجموعة من شباب مدينة ببا للاختطاف داخل الأراضى الليبية أثناء سفرهم إلى ليبيا عبر أحد الميكروباصات من مدينة ببا.