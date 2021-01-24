الخليج 365: توجيه رئاسى بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: توجيه رئاسى بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى الرئيس السيسى يستعرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الرى ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية.. ويكلف بتطوير البنية الأساسية الكهربائية فى القرى

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توجيه رئاسى بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى الرئيس السيسى يستعرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الرى ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية.. ويكلف بتطوير البنية الأساسية الكهربائية فى القرى





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