شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية المنتهية عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الزراعة السيد القصير، إنه فيما يخص تنمية الثروة السمكية تم التركيز على تنمية و تطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل) وهو المشروع الذى يتبناه رئيس الجمهورية، وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.

وأشار القصير إلى التوسع فى الاستزراع السمكى لدرجة أن مصر أصبحت الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي، جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

ولفت إلى التوسع فى الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء أواخر عام 2020 (بتاريخ 16/12/2020) على طرح عدد 21 موقعا للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقعا فى البحر المتوسط للمستثمرين وجاى الانتهاء من إجراءات الطرح.

وأشار وزير الزراعة إلى تنمية الإستزراع السمكى التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، حيث تم بالفعل ترخيص عدد 9 مزارع فى الأراضى الصحراوية للعمل بهذا النظام.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالاسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجارى افتتاح مفرخ بورسعيد لانتاج 10 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة.

وكشف وزير الزراعة عن دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، فقد تم الموافقة الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على اتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم ، هذا وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتي يتسنى تحقيق الاستقرار النسبي لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم ، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفع في 7 محافظات.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة تدعيماً للمربي الصغيرللدواجن تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).

وأضاف: في مجال التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً فقد قمت بالتوجيه لإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة خلال عام 2020 يستهدف زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً مضيفا بدأ التشغيل التجريبي له مع نهاية عام 2020 تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يساهم بقدر في تخفيض جانب من التكلفة للمربى.