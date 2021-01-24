شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. وكالة الفضاء تعلن تصنيع القمر مصر سات2 بالكامل داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد خليل العراقى، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الدولة المصرية بدأت خطى ثابتة للعمل فى مجال علوم الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي، ونحن نحاول أن نشارك فى تكنولوجيا علوم الفضاء، وقد تكللت الجهود بإطلاق القمر المصرى (إيجيبت سات١) عام 2007 إلى أن صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2018 كهيئة اقتصادية عامة تعمل على تحقيق استراتيجية مصر الفضائية وأهداف الأمن القومي، وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى اسناد القيادة السياسية للوكالة وضع أهداف وبرنامج الفضاء الوطنى لتحقيق رؤية التنمية المستدامة طبقا لتصنيفات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استكمال فعاليات الندوة التثقيفية "تكنولوجيا الفضاء فى مصر- الواقع والمستقبل" التى استقبل فيها الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعه الفيوم الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والتى نظمتها جامعة الفيوم اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشار إلى إنتاج الوكالة لعدة تصميمات عن طريق مهندسى الوكالة البالغ عددهم 230 مهندسًا متخصصا فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، تشمل القمر الصناعى التعليمى والذى سيتم انتاج 35 نسخة منه لتوزيعها على الجامعات وتتضمن نسخة لجامعة الفيوم.

كما تعمل الوكالة على تصميم القمر الصناعى (مصر سات2) بالتعاون مع الصين، والذى سيصنع بالكامل داخل مصر، وكذلك تصنيع أقمار تعليمية مثل قمر تدريب الجامعات المصرية وقمر الجامعات المصرى الأول.

ومن جانبه أكد المهندس وسيم عيسى مدير مشروع قمر تدريب الجامعات، حرص الوكالة على عمل علاقات استراتيجية بين الجامعات لإعداد جيل جديد مُلم بعلوم الفضاء، مشيرًا إلى تقديم الوكالة لتدريب صيفى لطلاب الجامعات المصرية خلال شهر يوليو، ويكون التسجيل متاحا على موقع الوكالة لطلاب الفرق النهائية بالأقسام المعنية بكليات الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات والعلوم، وذلك للتعريف بمجال الفضاء والأقمار الصناعيةخلال فترة التدريب وتنفيذ عدد من المشاريع التنافسية بين الجامعات واختيار أفضل المشاريع لدعمها فنيا وتنفيذيا عن طريق الوكالة والجامعة.

وتم فتح الحوار والمناقشة لعدد من الطلاب والحاضرين، حول أهداف هذه الندوة، ومدى فاعليتها، وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة.

وفى نهاية الندوة تم تكريم محمد القوصى وتسليمه درع الجامعة، كما تم أخذ بعض الصور التذكارية للندوة.