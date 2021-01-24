شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف خريطة جرعات لقاح كورونا المقرر توفيرها للتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيكون مسموح لكبار السن فوق سن 65 عاما التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا أو من خلال المستشفيات أو المراكز المكلفة بصرف لقاح كورونا .

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى بمستشفى عزل ابو خليفة بالإسماعيلية للإعلان عن خطط توزيع لقاح كورونا على الفئات الأولى بالتطعيم أن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا من الجافى و40 مليون جرعة من اللقاح الصينى و20 مليون من لقاح استرازينكا .

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان إن اللقاح آمن وفعال وادعو كل الفرق الطبية للحصول عليه سواء فى مستشفيات العزل او الفرز او الطواقم الطبية بشكل عام لتأمينهم ضد العدوى .

وأعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالى .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.