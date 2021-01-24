شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع تجهيزات تشغيل مدرسة المتفوقين في كمين الصفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الأحد، التجهيزات الخاصة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، تمهيدًا لتشغيلها، بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المنشآت التعليمية،

وأكد نائب المحافظ أن مدرسة المتفوقين، تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.