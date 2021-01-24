شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجّه بتوفير الدعم لمواطن بلا مأوى وإيداعه دار الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، بفحص إحدى الحالات بلا مأوى بقرية ريحانة بمركز ابوقرقاص والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وعلى الفور توجه رئيس مدينة ابوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن، وتبين ان الحالة لمواطن ضرير ليس لديه مأوى.

وأكد رئيس المدينة انه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لايداع الحالة بإحدى دور الرعاية بعد تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم واجراء كافة الفحوصات الطبية له.