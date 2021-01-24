شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تمسك السودان بحل أفريقي لأزمة سد النهضة له شق إيجابي وآخر سلبي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يرى تغاضي عن التزامات السودان بشأن أزمة سد النهضة وأن اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك اتفاق حول أرقام حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل «لأن ما نراه في المطالب السودانية يقتصر على الحفاظ على بعض السدود السودانية وتوليد الكهرباء».

وأكد علام أن هدف إثيوبيا الأساسي كسب الوقت وعدم الوصول لحلول أو اتفاقات، وعلى مصر أن تتحرك دوليا مع السودان للاتفاق على كل التفاصيل حتى نصل لحل سلمي شريطة اتحاد مصر والسودان.