شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الشرطة بخريطة برامجية متميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة بعيد الشرطة المصرية 25 يناير، حيث أعدت القنوات خريطة مميزة طوعت فيها العديد من برامجها احتفالا بتلك المناسبة الوطنية في الذكري ال ٦٩ لعيد الشرطة المصرية، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة على مدار الإثنين المقبل، ويتم إذاعة الأفلام التسجيلية والدرامية، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يلي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع في هذا اليوم.

قناة القاهرة تقدم من خلال برنامج صباح القاهرة حلقة خاصة بعيد الشرطة، وفي برنامج واحة القلوب يتم تقديم حلقة بعنوان «عينان لا تمسهما النار»، وفي برنامج سلطة خضرة يقدم حلقة عن الشرطيات ودورهم في حفظ الامن.

وفي قناة القناة تطوع القناة برنامج «يوم جديد» في حلقة خاصة عن ذكري عيد الشرطة، وبرنامج «مزيدا من التفاصيل»، وبرنامج «القنال اليوم» وحلقة خاصة للاحتفال بذكري ٢٥ يناير عيد الشرطة.

وفي قناة الإسكندرية تطوع القناة برنامج «صباح اسكندرية» لتقديم حلقة خاصة للاحتفال بعيد الشرطة وعرض لقاءات على الهواء، إعادة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات الشرطة، ومن خلال برنامج مملكتي يتم تقديم حلقة خاصة للاحتفال ولقاء أسر شهداء الشرطة.