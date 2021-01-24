شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 16 عربة قطار للركاب روسية الصنع الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء الإسكندرية، مساء الثلاثاء، عدد من 16 عربة قطار للركاب عادية تهوية ديناميكية قادمة من روسيا ضمن صفقة 1300 عربة، ليصل إجمالي العربات التي استلمتها مصر من المصنع الروسي 243 عربة من إجمالي 620 عربة يتم تصنيعها في المصنع الروسي.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.