شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: جميع لقاحات كورونا تقوم على فلسفة واحدة وتؤدي لنفس النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إنه يشعر بالتفاؤل لتجاوز أزمة كورونا بعد أن جمعت الناس خلف هدف واحد.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أن الجميع أدى بشكل جيد بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بكل المسئولين وخاصة الجيش الأبيض، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير من القيادة السياسية للحصول المبكر على اللقاحات والتوجيه أمس بالبدء الفوري بالتطعيم للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات.

وأوضح أن مصر ستحصل على كل اللقاحات المتاحة ولكن لن يصل لقاح لمصر إلى بعد اعتماده وتجربته في بلد المنشأ قبل تحليله في هيئة الدواء المصرية للاطمئنان على الفاعلية والأمان في ظل قلة الكميات المنتجة حتى الآن.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إلى أن كل اللقاحات تقوم على فلسفة واحدة وهي تكوين أجسام مضادة للفيروس ويؤدون نفس النتيجة مع اختلاف نسب الفاعلية وجميعهم يقتربون في هذه النسب.

وأكد «تاج الدين» أن التطعيم يساعد في تقليل الإصابة ولكن لا يمنعه نهائيا وإذا أصيب فستكون الآثار أقل ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلميا يجب الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح ولكن مع قلة الانتاج فإن الحصول على جرعة واحدة أفضل من لا شيء.

واختتم قائلًا: «بدأنا في مرحلة التراجع في إصابات كورونا ونتمنى استمرار التراجع مؤكدا أن الفيروس مستمر في التحور وهذه ظاهرة واضحة في كل أنواع الفيروسات وكل الشركات مستمرة في الأبحاث لمتابعة التحورات في الفيروس».