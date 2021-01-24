شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بعيد الشرطة من خلال برامجها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، من خلال تطويع بعض برامجها ومنها «تعظيم سلام» ويتضمن لقاءات مع الصحفيين، وكبار الكتاب للحوار عن أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تحقق بالفعل على أرض الواقع من أمن واستقرار وأمان.

كما تذيع الإذاعة لقاءات مع نجوم الفن للتهنئة وايضا من المشاركين في الاعمال ذات الطابع الوطني منهم وفاء عامر وعزت العلايلي ورانيا فريد شوقي والمخرجة انعام محمد على.

وتذاع فترات مفتوحة مثل «رسمنالك» تتضمن لقاءات مع فناني الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة لكل نواحي التطوير، التي تمت على ارض الواقع، وفترة «كلمات في حب مصر» وتتضمن لقاءات مع وصحفيين بعض الشعراء مثل جمال بخيت وأمير طعيمه عن أهم الكلمات التي يمكن التعبير من خلالها عن حب الوطن.

وتحتفل الشبكة الثقافية تحتفل عبر برنامجها الانجليزي والألماني والفرنسي بعيد الشرطة عبر فقراتها المفتوحة يتم خلالها التواصل مع المستمعين والحديث عن هذا اليوم وما قدمته الشرطة من تضحيات لحماية امن الوطن والمواطن وكذلك اهمية دعم الشرطة لحفظ الاستقرار وما تقدمه الحكومة من دعم لاسر الشهداء. وكذلك تقديم التهنئة لرجال الشرطة واسترجاع اعمال البطولة لتصديهم لمكافحة الارهاب. كما تذيع حلقة خاصة عن عيد الشرطة والاحتفالات بهذه المناسبة على المستوي الرسمي والشعبي.

وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الشرطة باللغات المختلفة العبرية والايطالي والروسي والألباني والفرنسي والالماني، فتستعرض برامجها الاحتفال بعيد الشرطة في ظل ما تشهدها مصر من تحديات مختلفة على جميع الاصعدة وخاصة في ظل جائحة كرونا والعمل على تحقيق التنمية الشاملة كما يستعرض عدد من الانشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة احتفالاً بذكري 25 ينايرومن ابرز البرامج: مصر الجديدة، عالم الثقافة، نهاية الاسبوع، مصر اليوم، معلومة وسؤال.