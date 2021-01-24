شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلطيم» يتابع حملات نظافة وتجميل استعدادًا لصيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطي، الأحد، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى وقص وتهذيب الأشجار والنخيل، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وتابع عبدالقوي قطاع النظافة والتجميل بالمدينة واكد على ضرورة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بجميع القطاعات والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وازالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة وكذلك نظافة الطريق الدولى الساحلى ورفع كافة المخلفات اول بأول بالإضافة

كما تابع الإجراءات الصحية، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، مشددًا على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة وخاصة دور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد استمرار الحملة يومياً لانضباط الشارع ومنع التجمعات وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف 2021.