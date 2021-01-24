شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هامة لتوفير فاتورة الكهرباء مع استخدام سخان المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الحساب الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لترشيد فاتورة الكهرباء بغرض التحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي لتجنب ارتفاع فواتير الاستهلاك.

ووضع جهاز تنظيم الكهرباء عدة نصائح من أهمها، أنه عند شراء سخان جديد، يجب اختيار السخان بأن يكون عالي الكفاءة وموفر للكهرباء، بجانب وجود ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

أهم نصائح لتوفير فاتورة الكهرباء:

1- نوه الجهاز، أن ضبط السخان الكهربائى، عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في تقليل العمر الافتراضي، فضلاً عن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

2- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة

3- يجب ضبط الترموستات عند درجة الحرارة، بين 50-60 درجة مئوية

4- يُفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة

5- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل ثلاث أو ستة أشهر، وذلك للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، موضحين أن هذا الأمر يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء عالية.

اعزل سخان الماء الكهربائى

في المرة القادمة التي تخطط فيها لصيانة سخان المياه، فكر في إضافة بعض العزل أيضًا. يمكن أن يؤدي عزل سخان المياه إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف الكهرباء. يمكنك حتى عزل أول ستة أقدام أو نحو ذلك من أنابيب سخان المياه لتقطع مسافة إضافية في خفض استهلاك الطاقة المنزلية.

كما يمكنك الاستعانة بتلك الطرق لخفض فاتورة الكهرباء إلى النصف، من خلال نصائح غير تقليدية وفقًا لتقرير نشرته مجلة «فوربس»:

1- ابدأ بتدقيق الطاقة

سيخبرك تدقيق الطاقة، بمدى كفاءة استخدام منزلك للطاقة. يمكنك طلب المساعدة من شركة المرافق الخاصة بك، لإجراء تدقيق للطاقة، حيث تُقدم العديد من شركات المرافق هذا كخدمة مجانية.

2- قطع الطاقة الوهمية

عليك أن تعرف أن منزلك يمتص الطاقة، بشكل عالى دون ان تشعر بذلك. على سبيل المثال، يمكن أن يمتص جهاز تحميص الخبز الخاص بك 876 واط أثناء التشغيل، ولكن لا يمتص شيء عند إيقاف تشغيله وفصله!

يعمل التلفزيون والكمبيوتر وجهاز توجيه الإنترنت وأجهزة المطبخ على زيادة فاتورة الكهرباء. هذا لأنهم يعملون باستمرار حتى أثناء الإيقاف. لخفض فاتورة الكهرباء بشكل كبير، استخدم مشابك الطاقة وأوقف تشغيلها عندما لا تكون الأجهزة الإلكترونية قيد الاستخدام.

3- توقف عن التسخين المسبق للفرن

من لم يقع في هذا الفخ دون أن يدرى انه سيزيد من فاتورة الكهرباء الخاصة به؟ في الواقع، تتطلب العديد من وصفات الطبخ ذلك! ولكن خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الطعام الذي يتطلب فترات طهي طويلة لا يحتاج في الواقع إلى فرن مسخن مسبقًا ولا يستفيد منه.

4- عزل المنافذ الكهربائية

لا يعلم الكثيرون، أن المنافذ والمفاتيح الكهربائية الخاصة داخل المنزل، يمكن أن يسرب الحرارة ويسمح بدخول الهواء البارد. لحل تلك المشكلة، فقط قم بعزل تلك المنافذ والمفاتيح، وهى طريقة سهلة للغاية لخفض تكاليف الكهرباء.

يمكنك شراء عبوة من سدادات مأخذ التيار الكهربائي وقم بتثبيتها خلف المنافذ والمفاتيح. يمكنك ايضًا، وضع مقابس أمان للأطفال في المنافذ بعد تركيب العزل.