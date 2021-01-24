شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالمنيا لتحقيق السيولة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

كما وجه المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتاً إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين