شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مصطفى تنعى الكاتبة كوثر هيكل: «صاحبة فضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية عزة مصطفى إنه خلال يوم الجمعة الماضي فقدنا كاتبة كبيرة وأستاذه عظيمة في الإعلام المصري كوثر هيكل، صاحبة الرأي والفكر المستنير.

وأضافت عزة خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، «تخيل لما الصدفة تخليك مذيع ورئيستك صاحبة هذه الأعمال العظيمة زي «حبيبي دائمًا» والعذراء والشعر الأبيض و«دمي ودموعي وابتسامتي» وعصفور في القفص وعلى نار هادية فأنت أمام رئيسة قناة مبدعة الأستاذة كوثر هيكل.

وتابعت أن الأستاذة كوثر هيكل كانت مبدعة أيضا في توظيف كل مذيع وكانت دائما تكسب الرهان ولأنها شخصية ناجحة فكانت تساهم في نجاح كل من حولها وتفرح وتتباهي بنجاحهم.

وتابعت أن كوثر هيكل صاحبة فضل كبير على سواء وأنا مذيعة أو وأنا رئيسة لقناة الدراما والقناة الأولي وكنت حريصة على التواصل معاها لسنوات طويلة لوقت قريب وكانت تقول لي أفكار للعمل.

وختمت أنها على المستوى الانساني فنحن أمام حب الأم أحيانا وأمام فضفضة الكلام ونصائح الصديقة طول الوقت الله يرحمها صاحبة الفضل الأستاذه كوثر هيكل.