شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المتخصصة تحتفل بعيد الشرطة غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قنوات النيل المتخصصة، غدًا الإثنين، مجموعة من البرامج والأفلام المتميزة بمناسبة عيد الشرطة، حيث تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة عن أهم ما قدمته الدراما المصرية لدعم الدور العظيم الذي تقوم به الشرطة لحماية الشعب والوطن.

وتعرض قناة «العائلة» الفيلم العربي «المصلحة» بطولة أحمد عز وأحمد السقا، كما تقدم قناة «نايل لايف» حلقة خاصة من برنامج «نهارك سعيد» عن عيد الشرطة بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي «متحف الشرطة القومي» وكذلك حلقة خاصة من برنامج «سبوت» تتناول الضابط في السينما المصرية.

وتقدم قناة «ماسبيرو زمان» أوبريت «حراس الوطن» بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي «أكاديمية الشرطة»، وتطوع «قناة النيل الثقافية» برامج الهواء للمشاركة في هذه المناسبة، حيث تستضيف مجموعة كبيرة من رموز العمل الشرطي والأمني في مصر.