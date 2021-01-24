أخبار مصر

وزير التعليم: مصر نجحت في محو أمية 3 ملايين شخص خلال 5 سنوات

0 نشر
وفاء يحيى 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر نجحت في محو أمية 3 ملايين شخص خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية حققت انجازات ملحوظة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف «شوقي» في تقرير رسمي، الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للتعليم، أن إجمالي عدد من تم محو أميتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3،196،828، مشيرًا إلى أنه بلغت عدد فصول محو الأمية 115,760، كما بلغ عدد معلمي محو الامية 104.021 .

‏‏وأشار التقرير إلى إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار بتجربة مصر في محو الأمية الصادر عن اليونسكو عام 2020، مؤكدًا إشادة معهد التعلم مدى الحياة بألمانيا بتجربة مصر في تعليم الكبار في مواجهة جائحة عام 2020 ،

وأشار إلى أنه تم إعداد منهج ‏ ‏تعليم كبار لذوي الإعاقة العقلية البسيطة فئة القابلية للتعلم تحت عنوان «نتعلم لنكون» .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا