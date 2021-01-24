شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر نجحت في محو أمية 3 ملايين شخص خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية حققت انجازات ملحوظة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف «شوقي» في تقرير رسمي، الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للتعليم، أن إجمالي عدد من تم محو أميتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3،196،828، مشيرًا إلى أنه بلغت عدد فصول محو الأمية 115,760، كما بلغ عدد معلمي محو الامية 104.021 .

‏‏وأشار التقرير إلى إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار بتجربة مصر في محو الأمية الصادر عن اليونسكو عام 2020، مؤكدًا إشادة معهد التعلم مدى الحياة بألمانيا بتجربة مصر في تعليم الكبار في مواجهة جائحة كورونا عام 2020 ،

وأشار إلى أنه تم إعداد منهج ‏ ‏تعليم كبار لذوي الإعاقة العقلية البسيطة فئة القابلية للتعلم تحت عنوان «نتعلم لنكون» .