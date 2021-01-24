شكرا لقرائتكم خبر عن تفاديًا للحرائق.. حظر إشعال النيران داخل مزارع النخيل بباريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس في الوادي الجديد، الأحد، حظر إشعال النيران داخل مزارع النخيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن القرار جاء بهدف الحفاظ على النخيل، وحظر إشعال النيران في المخلفات الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار النيران بشكل كبير خاصة وأن تلك المناطق تكثر فيها النباتات والأعشاب والأشواك، إلى جانب الرياح والأحوال الجوية التي تزيد من انتشار النار.

- صورة أرشيفية

وأوضح إن المحافظة تشهد خلال هذه الأيام تقليم المزارعين لأشجار النخيل والعمل على نظافته استعدادًا للموسم المقبل لذلك نناشد المواطنين بعدم حرق مخلفات النخيل الزراعية داخل حقول النخيل.

وشدد رئيس مركز باريس،المزارعين بضرورة نقل المخلفات الزراعية إلى وحدات الفرم ومصانع تصنيع الكومبوست بدلًا من أعمال الحرق وإشعال النيران داخل الحقول بطريقة غير آمنة تحت أشجار النخيل العالية، ما يؤدى إلى وقوع الكوارث وانتشار النيران بشكل أكبر لتشكل خطرًا على الحياة والممتلكات وتسبب أضرارًا جسيمة.