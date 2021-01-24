شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانية مقرر اختياري لطلاب طب وهندسة في الفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني سيجري تدريس اللغة الألمانية، كمقرر اختياري لطلاب كليتي الطب والهندسة، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل اجتمع الأحد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع وكلاء كليتي الطب والهندسة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة منى غالي، وكيل كلية الطب والدكتور إيهاب لطفي، وكيل كلية الهندسة، والدكتور طارق الميلا، بكلية الألسن، وذلك للوقوف على آليات تنفيذ هذا القرار كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقها بكافة الكليات بالجامعة.