شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: استمرار عمل لجان معاينة واختيار المزارع الاسترشادية في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار عمل لجان معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع ارشادية للمحاصيل والزراعات بسيوة ليتم اختيار 20 فدانًا منها ليتم تعميمها كنماذج ارشادية لمزارعي الواحة في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك استكمالا لنتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لسيوة نوفمبر الماضي، واستجابة لمطالب مزارعي سيوة من منطلق تعظيم الاستفادة من موارد الواحة ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.

وأوضح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه بعد الانتهاء من تلقى طلبات المزراعين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان مجلس مدينة سيوة.

وتشكلت لجنة من المختصين بمجلس المدينة والادارة الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجهاز تحسين الاراضي لمعاينة الاراضي بالمناطق المختلفة لسرعة اختيار الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع أرشادية للتيسير على مزارعي سيوة.