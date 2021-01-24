شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنفي «تحويل أموال مقابل خدمات الوزارة»: محاولات للنصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

وأهابت الوزارة في بيان، الأحد، المواطنين بتوخي الحذر تجاه محاولات «النصب» باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.

وأوضحت الوزارة أن أية إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.