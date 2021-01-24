"تعالى استلم جثة أختك".. رعونة سائق تنهي حياة فتاة على طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها؛ صدمتها سيارة ميكروباص بطريق الواحات في نطاق محافظة الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفاة بالطريق المُشار إليه.

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور فتاة تبلغ من العمر 21 سنة الطريق تصادف مرور سيارة أجرة "ميكروباص" تسير بسرعة جنونية فصدمتها لتلقى حتفها في الحال.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط السائق لاتهامه بالتسبب في وفاة الفتاة. وحاول السائق التنصل من مسؤوليته عن الحادث قائلا "مكنش قصدي.. حاولت تفاديها لكن معرفتش".

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحضر شقيقها لاستلامها بعد تلقيه اتصال من مسؤولي المستشفى "تعالى استلم جثة أختك" تمهيدا لدفنها بعد تصريح النيابة العامة.