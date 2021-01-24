شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
وتضمن نص برقية الهيئة الوطنية للانتخابات للرئيس السيسي خالص التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكري ثورة 25 يناير ، داعين المولي عز وجل أن يعيدها علي سيادته ومصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار "
كما توجهت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتهنئة لقيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية، وجموع الشعب المصرى بهذه الذكرى الغالية.