شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا ويجرى تحاليل كورونا قبل الإقلاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، ركاب الطائرات المتجهة إلى أمستردام بهولندا، بعدما قام أطباء الحجر بعمل تحليل سريع للإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل صالات السفر بالمطار قبل إقلاع الرحلات بوقت قليل حتى يتمكن الركاب من دخول الأراضى الهولندية ولا يتم إعادتهم مرة ثانية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركات الطيران بالمطار فوجئت قبل إقلاع الرحلات المتجهة إلى امستردام، بقرارات السلطات الهولندية والتى تطالب الركاب المتجهة إلى امستردام بعمل تحاليل سريعة لفيروس كورونا، وذلك قبل إقلاع الطائرات ويكون لم يمر على اجرائه 5 ساعات، بالإضافة لوجود تحليل PCR سلبى مع الركاب للتأكد من التحليلين فور وصول امستردام، واذا لم يحمل الراكب التحليلين سوف يتم اعادته على الطائرة مرة ثانية، على الفور تم ابلاغ الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين، والذى قام بالإشراف على إجراء التحاليل.

واضافت المصادر، بأن فريق من أطباء الحجر الصحى داخل صالات السفر بعمل تحليل سريع، وذلك لحوالى 450 راكبا متجهين إلى امستردام على 3 رحلات طيران واحدة تابعة لشركة الخطوط الهولندية واثنين لشركة مصر للطيران، وتبين من التحاليل أن الركاب جميعهم فى حالة صحية جيدة، ولم يتم إلغاء سفر أى راكب من ركاب الرحلات الثلاث بسبب الاشتباه بإصابته بالفيروس، وأشارت المصادر إلى أن السلطات الهولندية طالبت بتطبيق ذلك النظام على كل الرحلات المتجهة اليها.