شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تبدأ تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: سنوفر 100 مليون جرعة من لقاح كورونا والقادر يتحمل جزءا بسيطا من الثمن

وزير الرى أمام النواب: ملف سد النهضة مسئولية كل مؤسسات الدولة المصرية

وزير الرى أمام النواب: إزالة 280 ألف متر مخالفة على نهر النيل والصرف

وزيرة الصحة تعلن الفئات الأولى للتطعيم بلقاح كورونا.. صور

وزيرة الصحة تعلن تطعيم المواطنين فوق الـ65 عاما بلقاح كورونا خلال أسابيع قليلة

كيف يؤدى طالب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية؟.. إنفوجراف

وزيرة الصحة تعطى إشارة بدء تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى 40 مستشفى عزل

النقل: شركات المقاولات تبدأ تنفيذ أول قطار سريع يمتد من العين السخنة للعلمين

ننشر صورة أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بمستشفى عزل أبو خليفة

الصحة تؤكد توفير لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل فى أنحاء الجمهورية