شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنفي ظهور سحب دخان نتيجة حرق مخلفات القصب في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى فرع جهاز الشؤون البيئة بمحافظة سوهاج، ظهور سحب من الدخان الكثيف بمراكز المحافظة الجنوبية مساء أمس نتيجة قيام المزارعين بحرق مخلفات محصول القصب في مساحات واسعة من الأراضى، مؤكدا أن كسر محصول القصب لم يبدأ بعد حتى يتم حرق مخلفاته.

وقال محمد عيسى، مدير فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأحد، أن هناك لجان مشكلة من إدارات البيئة على مستوى المحافظة، تقوم بالتعاون مع مديرية الزراعة، والحماية المدنية، والوحدات المحلية، بمراقبة عمليات حرق مخلفات المحاصيل على مستوى 11 مركز بالمحافظة، والإخطار الفورى في حال ظهور أي سحب من الدخان تلوث سماء المحافظة نتيجة عمليات الحرق.

وأشار «عيسى» إلى أنه جرى التواصل الفورى مع هذه اللجان عقب ما أشيع عن وجود سحب من الدخان تغطى سماء مراكز جرجا، ودارالسلام، والبلينا، والمنشاة، والتى تتركز فيها زراعة محصول القصب، نتيجة قيام المزارعين بحرق مخلفات المحصول، حيث لم يثبت لهذه اللجان من خلال تواصلها مع غرف عمليات الوحدات المحلية، والمجالس القروية، وجود أي شكاوى أو إخطارات بظهور سحب دخان، أو وجود أي أعمال حرق لمخلفات محاصيل، سواء كان قصب أو غيرة، كما جرى التواصل مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتى أكدت أنها لمم تتلقى أي إخطارات بظهور سحب دخان في سماء المحافظة.

وأكد أن كسر محصول القصب بالمحافظة لم يبدأ بعد، فأعمال كسر المحصول تبدأ مع تشغيل مصنع السكر بمركز جرجا، والذى سيبدأ العمل به يوم 28 يناير أي بعد 4 أيام يبدأ بعدها المزارعون في كسر المحصول لتوريده إلى مصنع السكر، ويجرى بعدها تنشيط لجان المراقبة البيئية لأعمال كسر المحصول لعدم حرق مخلفات القصب، منوها بأن موسم جمع محصول الذرة بالمحافظة هذا العام لم تنجم عنه أي مشاكل بيئية، أو ظهور سحب دخان في سماء المحافظة نتيجة المراقبة والمتابعة المستمرة لأعمال الحرق، حيث جرى تحرير أكثر من 400 محضر حرق خلال هذا الموسم، كما أنه جرى توعية المزارعين بنقل مخلفات المحصول من البوص إلى مصنع الخشب المضغوط بالمنطقة الصناعية بطهطا، والذى يحصل على 90% من مخلفات المحافظة من البوص.