شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: «الفيروز» أكبر مشروع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، الفيروز والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السبت، إحدي مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء ويعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف «الغضبان» في تصريحات صحفية، الأحد، أن مشروع الاستزراع السمكي هو بشائر الخير، وخطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي،

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع تنمية شرق بورسعيد وكافة المشروعات التنموية والقومية المقامة على أرض المحافظة في عهده، والتي أهلت المحافظة لتكون قاطرة التنمية.

وتشمل مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد 5906 أحواض موزعة كالآتي المزرعة «أ» 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة «ب» 1810 أحواض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة «ج» 575 حوضا على مساحة 1592 فدانا.

ويشمل الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى على مساحة 14 ألفا 398 مترا مربعا، بإجمالي 5331 حوضا، كما تم البدء في تنفيذ مشروع المزارع السمكية في منطقة الديبة غرب بورسعيد على مساحة 203 أفدنة من خلال مرحلتين المرحلة الأولي 107 فدان بإجمالي 60 حوضا وتم تنفيذها بنسبة 100%، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 96 فدانا بإجمالي 12 حوضا.

يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا، كما يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.

وعن المكون الثاني في المشروع فيشمل «الترعة الرئيسية والفرعية»، وتستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر.