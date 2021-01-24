شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «التوعية بأهمية الرياضة» لمواجهة كورونا بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الأحد، فعاليات برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي تنظمه الادارة العامة لرعاية الطلاب خلال الفترة من 23 إلى 28 يناير الجاري ويتضمن مجموعة من الندوات التوعوية يتم بثها عبر شبكة الانترنت لطلاب الجامعة.

وتحدث الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة في اولى ندوات برنامج التوعية عن تحديات الرياضة في جامعة جنوب الوادي في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الفصل الدراسي الاول شهد انشطة رياضية كما اقيمت العديد من الفعاليات لكلية التربية الرياضية بملاعب القرية الاولمبية في الجامعة في ظل الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة أن ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تقوم بعمل العديد من المنافسات والانشطة عبر المنصات الالكترونية مشيرا إلى اهمية المشاركة في هذه الانشطة خلال فترة إجازة منتصف العام .

ويتضمن برنامج التوعية محاضرة عن علاقة الرياضة بالعامل النفسي يحاضر فيها الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و محاضرة عن دور الرياضيين لنشر الثقافة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، ومحاضرة عن العادات الصحية والتغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب، ومحاضرة عن حث الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي يحاضر فيها الدكتور عبدالحق سيد عبدالباسط وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .