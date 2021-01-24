شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد لمركز معلومات مجلس الوزراء «آفاق مستقبلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد «آفاق مستقبلية» أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التي تلقي الضوء على عدد من التوقعات البارزة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم باعمال رئيس المركز، أن «آفاق مستقبلية» هو الإصدارة الأكبر في تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعلمي، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبدالمنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكري عبدالوهاب، ود. فخري الفقي، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك في تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وأضاف الجوهري أن «آفاق مستقبلية» تأتي ضمن الإصدارات السنوية التي تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة في كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل في مختلف المجالات، لافتأً إلى أن التنبؤ المبني على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التي تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكداً أن مصر تسعى دوماً للأخذ بأسباب العلم في خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة «آفاق مستقبلية» في عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التي تتضمن الاتجاهات الإقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر في المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية في هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية في ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدي الأهم الذي يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلاً عن التحدي الصحي وموقف اللقاحات في ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية في عام 2021 في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.