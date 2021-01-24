شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي البياضية» يناقش خطط المركز للرصف وسط تطبيق «إجراءات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية جنوب الأقصر، الأحد، جلسة المجلس التنفيذي رقم ١ لسنة ٢٠٢١. جاء ذلك بحضور كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المركز، وجمال عبدالعزيز سكرتير المركز، ومديرى الإدارات بالمدينة.

وأصدر رئيس المدينة تعليمات مشددة للمهندس ألبير ملاك بسرعة تلبية طلبات المواطنين الخاصة بالمطبات والتى سبق ووافقت إدارة المرور عليها.

كما شهدت الجلسة متابعة الموقف التنفيذي للطرق بالمدينة وسير العم في توسعة طريق المسار السياحي.

وتضمن محضر الأعمال مناقشة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإدارت المختلفة وضرورة التنبيه على الموظفين كافة بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في الأماكن المغلقة، لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه رئيس المركز كافة الإدارات بضرورة التعامل المباشر مع المواطنين وإنهاء أي شكوى لهم في أسرع وقت وطبقا للقانون.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة الكتب الدورية الواردة، وتم عرض الدور الذي تقوم به وحدة رعاية الطفل بالمدينة من مجهودات في حمايه الأطفال وتم عرض الموقف التنفيذي لها.