شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع الأمين في حي المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بدء أعمال الطبقة الاسفلتية بشارع الأمين داخل حى المناخ وذلك في اطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة .

وأوضح المحافظ أن شوارع منطقة الأمين شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى في الآونة الأخيرة، من أعمال رصف وإنارة وتمهيد الطريق لمنع التكدس والازدحام والتيسير على المواطنين، لافتا أن هناك خطة شاملة لتطوير المحاور وتوسعة الطرق والربط بين كافة المحاور الرئيسية في منتصف المحافظة .