شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم»: إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بأطسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تتم مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية ،وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، الأحد، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة أطسا بتنفيذ إزالة تعد اليوم حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية الصوافنة تابع مركز أطسا بمساحة 2 قيراط كما قامت الإدارة بأطسا بإزالة عدد ٢ حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية الصوافنة.