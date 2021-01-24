شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: غيرنا طريقتنا في الرد على المغالطات الخاصة بـ«سد النهضة» في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، أن ما يتردد في الخارج عن ان مصر تأخذ نصيب الأسد من المياه وان هناك هدر للمياه في مصر غير صحيح.

وقال خلال لجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد :«هذا لحديث نقوم بالرد عليه وغيرنا لغة الرد والخطاب في الوزارة والمركاز البحثية في الجامعات، فاثيوبيا لديها بحيرة تانان وبحيرة فيكتوريا التي تقدم لها 3050 متر مكعب من المياه ومياه الامطار التي تقدم 700 الف متر مكعب مياه لاثيوبيا وما يأتي لمصر هو البواقى».

وأضاف :«يجب على الوفود البرلمانية ان تكون على علم بهذه المعلومات ولدينا كمتيب مستعدين لمد الأعضاء به ليكوناو على دراية بالمعلومات التي تمكنهم من الرد، بالإضافة لاى دور وزارة الخارجية ولاسفارات التي تعقد سيمنارات في الخارج لشرح وجهة النظر المصرية واننا أصحاب حق».

وتابع أن الدولة لن تسمج بحدوث مشكلات في المياه وتعمل حاليا على إيجاد حلول كثيرة لزيادة نسبة المياه وتشجيه المستثمرين للذهاب إلى الزراعة في البلاد الأخرى بجوار المياه.