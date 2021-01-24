شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد كوبري خرساني على ترعة حاجر المريس جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، موافقة محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، على إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة على ترعة حاجر المريس بقرية المريس، مشيرًا إلى أنه تم الإسناد لإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية «البصريات» للتنفيذ، وأنه تم التنسيق مع المهندس صبري مختار أبوشامه وكيل وزارة الري بمحافظتي قنا والأقصر على بدء العمل.

كما أوضح "رزق"، في بيان، الأحد، أنه يجري العمل على قدم وساق ووفقا للخطة الزمنية المقررة في أعمال تبطين وتطوير الجانب الأيمن من ترعة الكلابية بمدخل مدينة الطود وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمركز، وبالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات تم تركيب عدد ٢ كشك كهرباء قدرة ٣٠٠ ك ف بنجع مكي إسماعيل شرق ومنطقة الطود البلد، وتركيب القاعدة الخرسانية تمهيدا لتركيب كشك كهرباء بنجع العمدة بمدينة الطود ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمركز.

على صعيد آخر قام رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، برفقة إدارات التفتيش المالي والإداري والمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالطود بمتابعة مستشفى العديسات وتم التأكد من استقبال الحالات وتوافر الأطقم الطبية اللازمة وذلك بحضور الدكتور أحمد فتحي مدير مستشفى العديسات، كما يتم المرور بصفة يومية على المواقف والمحلات والمقاهي للتأكد من إتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات على المخالفين.