شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الأقصر» يبحث سبل تطوير صناعة الدواجن وتطبيق نظم الوقاية من الأمراص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بكبار مربي الدواجن بالمحافظة لبحث سبل تطوير الصناعة وتطبيق نظم الأمان الحيوي للوقاية من الأمراض التي تهدد الثروة الداجنة. وتناول اللقاء اهم الأمراض التي تهدد الثروة الداجنة وخاصة مرض إنفلونزا الطيور واهمية تطبيق القانون 70 لسنة 2009وضرورة فحص الطيور قبل البيع لمنع انتشار المرض كما تطرق الحوار للمشاكل التي تمر بها الصناعة في الوقت الراهن وطرق التغلب عليها.

وحضر الاجتماع دكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل الاقليمي لبحوث الصحة الحيوانية، متخصص في ادارة المخاطر البيولوجية، والدكتور محمد رشيد، مدير إدارة إسنا البيطرية، في ضيافة الحاج نوبي ابواللوز نائب نقيب الفلاحين بالمحافظة.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لتوعية مربى الدواجن والطيور بالأمراض المختلفة وسبل الوقاية والعلاج منها للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.