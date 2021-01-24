شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال رصف الطرق بمدن الأقصر وتركيب بلاط «إنترلوك» بتكلفة 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات، أنه جار العمل في رصف عدد من الطرق التابعة للمراكز والمدن، ومنها مركز القرنة بإجمالي أطوال 6.400 كم، ومركز البياضية بإجمالي أطوال 6.450 كم، ومركز الزينية بإجمالي أطوال 6.250 كم، ومركز الطود بإجمالي أطوال 2.600 كم، ومركز إسنا بإجمالي أطوال 16.50 كم، وتأجيل الأعمال بمركز أرمنت إلي حين الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف مدير مديرية الطرق، أن مدينة الأقصر جار أعمال رصف الطرق بها بإجمالي أطوال 12 كم، وذلك بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة، واعتماد إضافي بمبلغ 8 ملايين جنيه خاصة بأعمال ترميمات ورصف منطقة شرق السكة الحديد. وتابع مدير الطرق أنه جار استكمال الأعمال بطريق المسار السياحي بالبياضية، واستكمال طريق جنابية السكة الحديد واستكمال طريق مصرف العشي بالزينية، واستكمال أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بالقرنة، واستكمال طريق السمانين – الجواهرة وتفرعاته بالأقصر، واستكمال أعمال طريق مدخل إسنا، ومدخل حاجر كومير بإسنا.

وأوضح أنه جرى اعتماد مبالغ إضافية للعمل في الطريق المؤدي إلي عمارات الشمس بطول 1.500 كم، واستكمال طريق من عمارات الشمس إلي محطة المعالجة بطول 700. كم، والطريق من عمارات الشمس حتي مدينة طيبة بطول 1.160 كم، وطريق امتداد مدينة طيبة حتي الطريق الصحراوي بطول 2.650 كم، وتفرعات جبانة نجع الخطباء الترابية بطول 850. كم، وشارع بجوار مسجد الشبان المسلمين والكباش بطول 300 كم، وشارع أحمد النجم بطول 300. كم، وتفرعات شارع الهيلتون بطول 4 كم، وتفرعات شارع معبدالكرنك بطول 1.200 كم، وشارع المستشفي العام بطول 250. كم.