شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال رصف الطرق بمدن الأقصر وتركيب بلاط «إنترلوك» بتكلفة 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات، أنه جار العمل في رصف عدد من الطرق التابعة للمراكز والمدن، ومنها مركز القرنة بإجمالي أطوال 6.400 كم، ومركز البياضية بإجمالي أطوال 6.450 كم، ومركز الزينية بإجمالي أطوال 6.250 كم، ومركز الطود بإجمالي أطوال 2.600 كم، ومركز إسنا بإجمالي أطوال 16.50 كم، وتأجيل الأعمال بمركز أرمنت إلي حين الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.
وأضاف مدير مديرية الطرق، أن مدينة الأقصر جار أعمال رصف الطرق بها بإجمالي أطوال 12 كم، وذلك بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة، واعتماد إضافي بمبلغ 8 ملايين جنيه خاصة بأعمال ترميمات ورصف منطقة شرق السكة الحديد. وتابع مدير الطرق أنه جار استكمال الأعمال بطريق المسار السياحي بالبياضية، واستكمال طريق جنابية السكة الحديد واستكمال طريق مصرف العشي بالزينية، واستكمال أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بالقرنة، واستكمال طريق السمانين – الجواهرة وتفرعاته بالأقصر، واستكمال أعمال طريق مدخل إسنا، ومدخل حاجر كومير بإسنا.
وأوضح أنه جرى اعتماد مبالغ إضافية للعمل في الطريق المؤدي إلي عمارات الشمس بطول 1.500 كم، واستكمال طريق من عمارات الشمس إلي محطة المعالجة بطول 700. كم، والطريق من عمارات الشمس حتي مدينة طيبة بطول 1.160 كم، وطريق امتداد مدينة طيبة حتي الطريق الصحراوي بطول 2.650 كم، وتفرعات جبانة نجع الخطباء الترابية بطول 850. كم، وشارع بجوار مسجد الشبان المسلمين والكباش بطول 300 كم، وشارع أحمد النجم بطول 300. كم، وتفرعات شارع الهيلتون بطول 4 كم، وتفرعات شارع معبدالكرنك بطول 1.200 كم، وشارع المستشفي العام بطول 250. كم.
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