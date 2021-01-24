شكرا لقرائتكم خبر عن أول طبيب مصري يحصل على لقاح كورونا: تلقيته بناء على رغبتي.. وأدعو زملائي للتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب عناية مركزة بالزمالة المصرية، وأول طبيب مصري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» الصيني، بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم إخطاره منذ ١٠ أيام لتلقي اللقاح وفقًا لرغبته.

وقال سليم، إنه تم التنسيق معه وتحديد موعد حصوله على اللقاح، كما دعا زملاءه من الأطباء لتلقي اللقاح، مؤكداً أمانه ودوره الكبير في حماية الأطقم الطبية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الدولة قدمت فرصة عظيمة لهم لحمايتهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، موضحاً أن أغلب زملائه في المستشفى وافقوا على تلقي اللقاح.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت اليوم الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.