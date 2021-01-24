شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الشرطة: «حفظ الله وطننا العزيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية.

وقال رئيس الجامعة في بيان، الأحد: «أتقدم بخالص التهانى القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ولوزارة الداخلية قيادةً وضباطًا وأفرادًا ولجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة».

وأضاف د. دسوقي بأن رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة في سبيل حماية المواطنين وإنفاذ القانون واستقرار البلاد والتصدى للمخططات الإرهابية التي تستهدف استقرار الوطن وأدعو الله عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام«.