شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال الصرف الصحي بشوارع إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وأيضًا الأعمال الجارية باستكمال شبكات الصرف الصحي بشارع الصحة القديم بطول 90 مترًا.
وشدد نصير بحسب بيان، الأحد، على أهمية إنهاء الأعمال في أقرب وقت لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات للانتهاء من هذه الأعمال لخدمة المواطنين بهذه المناطق.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بإزالة حالة مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الغريرة على مساحة 100م عبارة عن قواعد خرسانية مقامة دون سند من القانون، وتمت إزالة الاعمال، وتحرر محضر بالواقعة.
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