شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال الصرف الصحي بشوارع إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وأيضًا الأعمال الجارية باستكمال شبكات الصرف الصحي بشارع الصحة القديم بطول 90 مترًا.

وشدد نصير بحسب بيان، الأحد، على أهمية إنهاء الأعمال في أقرب وقت لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات للانتهاء من هذه الأعمال لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بإزالة حالة مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الغريرة على مساحة 100م عبارة عن قواعد خرسانية مقامة دون سند من القانون، وتمت إزالة الاعمال، وتحرر محضر بالواقعة.