شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء لرفع 250 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب بركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي ونقلها للمدفن الصحي بالسادات، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه تقريباً، بعد معاناة الاهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والادخنة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 25 مليون جنيه لنقل 3 مقالب قمامة بمركز بركة السبع (مقلب بركة السبع العمومي، كفر هلال، طوخ طنبشا) لرفع ما يقرب من 250 ألف طن تراكمات قمامة وسيتم البدء في نقل التراكمات بالمقالب تباعاً عقب الإنتهاء من نقل تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي، جاء ذلك خلال تفقده لمقلب بركة السبع العمومي لإعطاء إشارة البدء لرفع تراكمات المقلب.

وتفقد المحافظ بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي على مساحة ما يقرب من 4 الأف م2، مشيراً إلى أن حجم تراكمات القمامة به بلغ ما يقرب من 120 ألف طن قمامة وسيتم الانتهاء من نقله خلال 3 أسابيع، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بضرورة حصر كافة بؤر تجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال رفع تراكمات المقالب، ومشدداً على القائمين على الأعمال بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع ضرورة تشميع السيارات المحملة وتغطيتها حفاظاً على سلامة المواطنين، والالتزام بخط سير السيارة المتفق عليه وصولاً للمدفن الصحي بكفر داود.

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم الإنتهاء من مقالب منوف وقويسنا وجاري الإنتهاء من مقلب تلا خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كافة مقالب القمامة على مستوي المحافظة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.